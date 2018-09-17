Под Петербургом застрелили свидетеля по делу о коррупции полковника СКР Максименко

На Новоприозерском шоссе в Ленинградской области застрелили бизнесмена Бадри Шенгелию, который проходил свидетелем по делу о коррупции полковника СКР Максименко.



Его тело было обнаружено в автомобиле Mercedes. По предварительным данным, он был обстрелян неизвестными из проезжавшего мимо автомобиля, рассказал собеседник РБК из пресс-службы ГУ МВД по Петербургу.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.



По информации источника «Интерфакса», следствие проверит возможную связь убийства Шенгелии с делом Максименко. «Также будут отработаны и другие возможные версии случившегося», — сказал собеседник агентства.



В апреле этого года Мосгорсуд приговорил бывшего главу управления собственной безопасности СКР полковника Михаила Максименко к 13 годам колонии. Суд признал его виновным в получении взятки $500 тыс. от бизнесмена Олега Шейхаметова за смягчение обвинения криминальному авторитету Андрею Кочуйкову.