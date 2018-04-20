Офицер СКР Максименко получил 13 лет строгого режима за взятку в $500 тысяч

Мосгорсуд приговорил бывшего главу управления собственной безопасности СКР полковника Михаила Максименко к 13 годам колонии. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Суд признал его виновным в получении особо крупной взятки. Как выяснило следствие, Максименко, работая в СКР, получил $500 тыс. от бизнесмена Олега Шейхаметова за смягчение обвинения криминальному авторитету Андрею Кочуйкову (Итальянец) — ближайшему соратнику вора в законе Захарии Калашова (Шакро Молодой), сообщает «Коммерсант».

Напомним, Никулинский суд Москвы 29 марта приговорил Калашова к девяти годам и десяти месяцам колонии строгого режима. Гособвинение просило ему за вымогательство 10 лет колонии и штраф в 700 тысяч рублей.