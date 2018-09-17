В Удмуртии застройщик присвоил деньги дольщиков и продал одну квартиру двум покупателям

В Удмуртии суд рассмотрит уголовное дело в отношении одного из застройщиков, обвиняемого в преступлениях в сфере долевого строительства. По версии следствия, часть полученных денег были потрачены на личные нужды директора компании-застройщика.

Кроме того, одна из квартир строящегося дома была продана сразу двум покупателям, передает пресс-служба Генпрокуратуры.

Застройщик привлек около 3,5 млн рублей от дольщиков на строительство дома, не имея соответствующего разрешения. При этом директор компании потратил на себя около 670 тысяч рублей, считают следователи. Одну из квартир компания продала за 1,7 млн рублей, после чего она же была продана еще раз.

Кроме того, девелопер так и не закончил строительство дома. Для завершения работ дольщикам пришлось собирать дополнительные деньги.

Теперь директор компании обвиняется по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата денежных средств в крупном размере с использование служебного положения), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч.1 ст. 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов в крупном размере).

Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Дело направлено в Индустриальный райсуд Ижевска.