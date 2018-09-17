Башкирские борцы завоевали медали на чемпионате и первенстве мира по грэпплингу

Восемь медалей различной пробы завоевали борцы Башкортостана на чемпионате и первенстве мира по грэпплингу, сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы РБ.

Соревнования проходили в Астане и собрали более 1000 сильнейших спортсменов.

Победу отпраздновали уфимцы Абу Гуданатов (92 кг) среди мужчин в дисциплине грэпплинг но-ги и Низам Идрисов (42 кг) в дисциплине грэпплинг-ги среди юношей 14—15 лет. Также Низам отличился в весовой категории 47 кг, где стал обладателем бронзовой награды в этой же дисциплине.

Серебряные награды достались Регине Розовой (49 кг) в обеих дисциплинах среди девушек и юниору Амирхану Гуданатову (92 кг) в дисциплине грэпплинг-ги.

Бронзовая награда на счету Айрата Файзуллина (46 кг) в дисциплине грэпплинг но-ги среди юношей. Еще одну бронзовую медаль у женщин выиграла спортсменка из Мелеуза Яна Шорохова в грэпплинг-ги (+71 кг).