Мужчина скончался после репетиции массовой драки на съемках сериала «СМЕРШ»
50-летний мужчина скончался после репетиции массовой драки на съемках сериала «СМЕРШ» в городе Тутаеве.
Предположительно, он получил удар в висок, после чего был доставлен в больницу, однако врачи не смогли спасти ему жизнь.
По данному факту возбуждено уголовное дело. В качестве свидетелей допрашиваются члены съемочной группы, в том числе актер Алексей Макаров, сообщили в Следственном комитете РФ.
Действие сериала «СМЕРШ» происходит в 1945 году. Сюжет вращается вокруг группы, которая едет в отпуск в Москву. Первая серия телесериала вышла на экраны в 2007 году.
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