Мужчина скончался после репетиции массовой драки на съемках сериала «СМЕРШ»

50-летний мужчина скончался после репетиции массовой драки на съемках сериала «СМЕРШ» в городе Тутаеве.

Предположительно, он получил удар в висок, после чего был доставлен в больницу, однако врачи не смогли спасти ему жизнь.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В качестве свидетелей допрашиваются члены съемочной группы, в том числе актер Алексей Макаров, сообщили в Следственном комитете РФ.

Действие сериала «СМЕРШ» происходит в 1945 году. Сюжет вращается вокруг группы, которая едет в отпуск в Москву. Первая серия телесериала вышла на экраны в 2007 году.

