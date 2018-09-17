«Торпедо» обыграло Андриевского в его тренерском дебюте в «Сибири»

Двукратная реализация большинства старожилом Михаилом Варнаковым и шайба Владимира Галузина, заброшенная в меньшинстве, принесли «Торпедо» победу на льду «Сибири» — 3:2, сообщает пресс-служба нижегородского хоккейного клуба.

Напомним, недавно состоялась первая отставка 11-го сезона в КХЛ — пост главного тренера «сибиряков» покинул Владимир Юрзинов-младший. Александр Андриевский вывел команду на лед в своем дебютном матче в качестве наставника «Сибири».

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски подвел итог встречи с «Сибирью»:

— Игра была хорошая, интенсивная. Видно было, что «Сибирь» вышла с настроем. Очень активно играли, в какие-то моменты закрывали нас в зоне. Хорошо, что мы справились с этими моментами и смогли в конце забить в большинстве. Два очка — самое важное, — считает тренер.



Главный тренер «Сибири» Александр Андриевский объяснил причины поражения:

— Вроде мы и смотрелись неплохо, но — там не хватило, здесь не хватило. Если глобально, то индивидуальное мастерство игроков «Торпедо» сыграло свою роль, — сказал рулевой «Сибири».