Юрзинов-младший уволен с поста еще одного клуба КХЛ

Новосибирская «Сибирь» уволила Владимира Юрзинова-младшего с поста главного тренера команды.

Сибирский клуб потерпел шесть поражений подряд на старте чемпионата КХЛ, не набрав ни одного очка.

«В связи с неудовлетворительными результатами команды на старте сезона принято решение расстаться с главным тренером хоккейного клуба «Сибирь» Владимиром Юрзиновым. Владимир Владимирович возглавил «Сибирь» в декабре 2017 года и сумел создать боеспособный коллектив, которому не хватило всего одного очка, чтобы выйти в плей-офф. Мы благодарим Владимира Владимировича за проделанную работу в ХК «Сибирь» и желаем успехов в профессиональной деятельности», — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Юрзинов ранее также работал в «Торпедо», «Северстали», «Салавате Юлаеве», «Куньлуне» и в нескольких финских клубах.