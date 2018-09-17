Алина Загитова стеснялась радоваться победе на ОИ из-за Медведевой
Олимпийская чемпионка Пхенчхана по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о своем стеснении перед Евгенией Медведевой после золота в Корее.
«Так как мы с Женей Медведевой всегда вместе ходили на пресс-конференции, я с ней каталась в одной группе, видела, что она очень старалась, но мне было чуть-чуть… Я стеснялась показывать свою радость, потому что я тоже видела, как она работает. Но потом, когда уже было награждение, я ощутила, что у меня есть в руках золотая медаль Олимпиады, и уже порадовалась дома. Я даже хотела запеть гимн тогда, но вовремя себя одернула. Зато наши хоккеисты в полной мере показали, откуда мы», — сказала Загитова в интервью Федерации фигурного катания России (ФФКР).
Напомним, ранее еще одна олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова назвала «подставой» выступление Загитовой на чемпионате мира.Спорт
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