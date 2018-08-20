Наталья Бестемьянова: «Загитова на ЧМ-2018? Это было настоящей подставой»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова поделилась своими ожиданиями от выступления Алины Загитовой в следующем соревновательном сезоне.

«Сложно найти мотивацию тренироваться дальше после того, как завоевала все, что только можно. Дай бог ей найти эту мотивацию, чтобы она продолжала получать удовольствие от спорта и того, что она делает.

«Неудачно выступила на чемпионате мира» — это мягко сказано. Я не знаю, как можно было ее отправлять на чемпионат мира. Она тяжело заболела после Олимпийских игр, у нее была большая температура. Она в первый раз появилась на людях, когда их пригласили на прием к президенту России Владимиру Путину. Потом у них были показательные выступления — и это был ее первый выход на лед. А дальше были бесконечные интервью.

Алина практически не тренировалась. Все думали, что если она олимпийская чемпионка, то можно не тренироваться? Это была настоящая подстава. Ее нужно было снимать с чемпионата мира. А сама она была еще слишком юна, чтобы самостоятельно принять такое решение», –- сказала Бестемьянова.

Напомним, ранее международный союз конькобежцев обнулил рекорд Загитовой, установленный спортсменкой на Олимпийских играх в Пхенчхане.