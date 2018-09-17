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Движение по Чусовскому мосту в Пермском крае полностью восстановлено

11:55, 17.09.2018
Движение по Чусовскому мосту в Пермском крае полностью восстановлено
Фото: mintrans.permkrai.ru

Ремонтные работы на Чусовском мосту в Пермском крае полностью завершены. Об этом рассказали в краевом Минтрансе.

Изначально заявлялось, что реконструкция объекта закончится 25 сентября. Как пояснили в ведомстве, сократить сроки восстановления моста стало возможным благодаря использованию современных технологий.

Так, в ночь с 12 на 13 сентября на мосту проводились бетонные работы с использованием специальной смеси, в состав которой входит цемент, а также минеральный заполнитель, армирующее волокно и модифицирующие добавки. По словам специалистов, смесь увеличит несущую способность конструкции.

Напомним, причиной ограничения движения на Чусовском мосту стали серьезные дефекты на асфальте.

ОбществоИнфраструктура
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