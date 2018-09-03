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На Чусовском мосту в Пермском крае введено ограничение движения транспорта

10:59, 03.09.2018
На Чусовском мосту в Пермском крае введено ограничение движения транспорта
Фото: wikipedia.org

В Пермском крае на Чусовском мосту с 3 сентября закрыта полоса по направлению из Перми в Березники.

Причиной ограничения движения стали серьезные дефекты на асфальте. Ремонтные работы начнутся в ближайшее время. Движение по второй полосе организовано по реверсивному принципу, рассказали в краевом Минтрансе.

Напомним, в Перми шестиполосный выезд по улице Героев Хасана откроют 1 ноября.

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