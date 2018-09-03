На Чусовском мосту в Пермском крае введено ограничение движения транспорта
В Пермском крае на Чусовском мосту с 3 сентября закрыта полоса по направлению из Перми в Березники.
Причиной ограничения движения стали серьезные дефекты на асфальте. Ремонтные работы начнутся в ближайшее время. Движение по второй полосе организовано по реверсивному принципу, рассказали в краевом Минтрансе.
Напомним, в Перми шестиполосный выезд по улице Героев Хасана откроют 1 ноября.Общество
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