Ремонт на Чусовском мосту в Пермском крае завершат 25 сентября

Экстренные ремонтные работы на Чусовском мосту в Пермском крае продлятся до 25 сентября.

Как отметили в краевом Минтрансе, длительный срок реконструкции дорожного полотна связан с бетонированием поврежденного участка. Две недели потребуется для набора проектной прочности бетона со специализированными добавками.

На данный момент движение осуществляется в реверсивном режиме. Утром и в дневное время сильных заторов не наблюдается. К вечеру, по словам водителей, чтобы проехать мост, потребуется около часа.

Напомним, причиной ограничения движения на Чусовском мосту стали серьезные дефекты на асфальте.