«Барс» отправился на первую выездную серию в Китай. Падакин в составе
Казанский «Барс» отправился на свою первую выездную серию текущего чемпионата Высшей хоккейной лиги.
«Барсам» предстоит провести два матча в Китайской Народной Республике: 17 сентября в Цзилине — с «Ценг Тоу», 19 сентября в Харбине — с «КРС-ОЭРДЖИ».
В составе казанской команды — 26 хоккеистов.
Вратари: Иван Акмурзин, Артур Мисбахов, Амир Мифтахов.
Защитники: Николай Богатов, Даниил Журавлев, Даниил Курашов, Константин Лучевников, Марк Марин, Дмитрий Мужиков, Эдуард Насыбуллин, Михаил Сидоров, Денис Цуканов.
Нападающие: Андрей Безносов, Артем Валеев, Дмитрий Воронков, Артем Галимов, Иван Емец, Марат Ибрагимов, Максим Лазарев, Дмитрий Литвинов, Максим Марушев, Дмитрий Обухов, Павел Падакин, Александр Редков, Илья Сафонов, Никита Сошнин.СпортХоккей Татарстан
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