В туристической отрасли РФ за шесть лет появятся 30 тыс. дополнительных рабочих мест

К 2025 году в туристских кластерах будут созданы почти 30 тыс. рабочих мест. Об этом говорится в рабочей версии федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019—2025 годы)».

Как передают «Известия», на данный момент строятся 45 кластеров — площадок с единой сетью туристических объектов (гостиницы, рестораны, музеи, пляжи и так далее) в 35 регионах. Они должны стать частью 15 крупных инвестиционных туристских проектов.

Так, 4 тыс. вакансий откроются в Дальневосточном округе, 3,5 тыс. — в Северо-Кавказском. Почти 3 тыс. жителей Байкальского региона смогут начать работу в сфере туризма, Крым и Севастополь откроют чуть более тысячи вакансий на территории кластеров.

Ранее сообщалось, что в России на развитие туризма до 2025 года планируют выделить более 4 млрд рублей.