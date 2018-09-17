Уфимская «Агидель» продолжает победную серию нового сезона
Уфимская женская команда «Агидель» продолжает победную серию и провела первый домашний матч против красноярской «Бирюсы» в рамках регулярного чемпионата ЖХЛ сезона 2018/19.
Напомним, ранее уфимки в стартовом отрезке чемпионата трижды была сильнее своего основного конкурента за чемпионство подмосковного «Торнадо».
В поединке с «Бирюсой» уфимки дважды отыгрывались, в результативном матче сумели взять верх. Ольга Сосина забросила победную шайбу за 3,5 минуты до финальной сирены — 5:4.
Кроме Сосиной, в составе уфимской команды отличились Елизавета Роднова, Мария Баталова, Инна Дюбанок и Полина Лучникова.СпортХоккей Башкортостан
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