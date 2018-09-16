Трамп 17 сентября может объявить о введении новых пошлин на товары из Китая

Президент США Дональд Трамп планирует ввести в ближайшие дни новые тарифы на товары из Китая на $200 млрд.

По информации собеседников The Wall Street Journal, американский лидер может объявить об этом 17-18 сентября.

Окончательные детали пока дорабатываются и некоторые моменты могут быть изменены. Тем не менее, источники газеты утверждают, что США решили сократить размер пошлин до 10%.



Ранее сообщалось, что США могут ввести пошлины в размере 25% на импорт китайских товаров и услуг на сумму $200 млрд.



Также Трамп заявил, что готов ввести дополнительные пошлины на товары из Китая на $267 млрд.