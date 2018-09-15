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Прокуратура Швейцарии заподозрила «российских шпионов» в кибератаках на WADA

07:22, 15.09.2018
Прокуратура Швейцарии заподозрила «российских шпионов» в кибератаках на WADA
Фото: pxhere.com

Швейцарские прокуроры подозревают, что «российские шпионы», арестованные весной в Гааге и высланные из страны, могли быть замешаны в кибератаках против Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Два российских шпиона, которые были арестованы в Гааге этой весной, также подозреваются в кибератаках на WADA в Луизиане», — сообщает газета NRC Handelsblad со ссылкой на прокуратуру Берна.

Отмечается, что расследование швейцарской прокуратуры в отношении россиян было открыто в марте 2017 года.

Ранее сообщалось, что два российских шпиона, которых задержали этой весной в Нидерландах, пытались получить информацию о работе швейцарской лаборатории в Шпице. В последнее время эта лаборатория занималась исследованиями, связанными с применением отравляющего газа в Сирии, а также с отравлением Скрипалей в Великобритании.

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