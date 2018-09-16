Ротенберг рассказал о «мальчишеских забавах» с Путиным

Бизнесмен Аркадий Ротенберг прокомментировал отношения с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, Путин для него друг детства и президент страны.



Как признался Ротенберг в эфире телеканала «Россия 1», он не путает эти статусы и обращается на «ты» к Путину-другу и на «вы» — к президенту.

Ведущая программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» напомнила о «мальчишеских забавах» Ротенберга с Путиным. Однажды Путин на публике дружески трепал волосы Ротенберга и по-свойски толкнул бизнесмена на Крымском мосту.

«Мы выросли вместе, поэтому это из детства у нас осталось. Я не думаю, что это у кого-то может вызывать какую-то ревность. Это такие мальчишеские забавы», — пояснил Ротенберг.



Ранее о своем общении с Путиным рассказал главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко.

