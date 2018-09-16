Путин не собирается уходить на пенсию — Песков

Президент России Владимир Путин в беседе с главой китайской корпорации Alibaba Джеком Ма заявил, что не собирается уходить на пенсию.



По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Путин поинтересовался, действительно ли китайский бизнесмен планирует уйти на пенсию.

«Путин в самом начале, обратившись к Джеку Ма, как к молодому человеку, сказал: «Что же вы на пенсию собираетесь, как же вы так можете, с вашей-то энергией?». Это говорит президент, которому уже 65, но, как он сам сказал Джеку Ма: «Я никуда не собираюсь, и у меня нет таких помыслов», — цитирует ТАСС Пескова.

Встреча президента РФ с представителями российских и зарубежных деловых кругов состоялась 11 сентября в рамках ВЭФ.

Напомним, основатель и глава китайской компании Alibaba Джек Ма заявил, что в день своего 54-летия уходит на пенсию.