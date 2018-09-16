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В Перми осудили сотрудника МЧС за получение взятки

19:11, 16.09.2018
В Перми осудили сотрудника МЧС за получение взятки
Фото: pixabay.com

В Перми перед судом предстал сотрудник МЧС, обвиняемый в получении взятки и служебном подлоге.

Как рассказали в краевой прокуратуре, старший инспектор по маломерным судам Центра ГИМС МЧС России по Пермскому краю выдал семи жителям региона удостоверения на право управлять судами без фактической проверки знаний и навыков. Всего в течение года он получил незаконных вознаграждений на общую сумму в 100 тысяч рублей.

В итоге суд признал его виновным и назначил штраф в 1,3 млн рублей. Также мужчину лишили права занимать должность организационного и административного характера на государственной и муниципальной службе в течение трех лет.

Напомним, ранее экс-главу департамента строительства Самары приговорили к 4 годам колонии.

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