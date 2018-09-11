Экс-главу департамента строительства Самары приговорили к 4 годам колонии

Ленинский районный суд Самары вынес приговор бывшему руководителю департамента градостроительства города Сергею Рубакову.

Чиновника, обвиняемого во взятках и мошенничестве, задержали в июне 2017 года. По версии следствия, Рубаков должен был передать сотруднику регионального УФСБ Максиму Докучаеву 2,5 млн рублей за то, чтобы директор ГУП «Стройконтроль» Реналь Мязитов избежал уголовной ответственности.

Кроме того, в мае 2017 года бывший глава депстроя ввел в заблуждение директора одной из самарских компаний, пообещав помочь ему в изменении технических условий подключения к ливневой канализации проектируемого фирмой жилого комплекса. Директор организации передал Рубакову 5 млн рублей, пишет «Комсомольская правда — Самара».

В итоге суд приговорил Сергея Рубакова к 4 годам колонии общего режима и назначил штраф в 17 миллионов рублей.

Напомним, ранее прокуратура потребовала отправить экс-главу строительного департамента Самары в колонию на 6 лет.