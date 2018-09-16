МЧС предупредило жителей Татарстана о грозе с сильным ветром 17 сентября

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение о грозе и сильном ветре с 10 до 18 часов 17 сентября.

По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», днем местами по Республике Татарстан и в Казани ожидается гроза с кратковременными усилениями ветра до 18 м/с, сообщили в МЧС.



Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный слабый, днем до умеренного. Максимальные температуры воздуха днем составят от +20 до +25 градусов.