Иван Обляков: «Хочу приносить пользу там, где меня видят»

Фото: Дмитрий Слезин

Бывший игрок «Уфы» Иван Обляков после матча, в котором его нынешний ЦСКА в гостях обыграл «горожан» (3:0), рассказал о своей нынешней позиции на поле и скором участии в Лиге чемпионов:



— Поменялись ли ваши функции на поле?

— Тренер ставит меня туда, куда считает нужным. Хочу приносить пользу там, где меня видят.

— Нет страха перед дебютом в Лиге чемпионов?

— Пока об этом не думал, надеюсь, что такого не будет. Волнение всегда присутствует, надо его перетерпеть и всегда играть на победу.