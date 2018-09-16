Иван Обляков: «Хочу приносить пользу там, где меня видят»
Бывший игрок «Уфы» Иван Обляков после матча, в котором его нынешний ЦСКА в гостях обыграл «горожан» (3:0), рассказал о своей нынешней позиции на поле и скором участии в Лиге чемпионов:
— Поменялись ли ваши функции на поле?
— Тренер ставит меня туда, куда считает нужным. Хочу приносить пользу там, где меня видят.
— Нет страха перед дебютом в Лиге чемпионов?
— Пока об этом не думал, надеюсь, что такого не будет. Волнение всегда присутствует, надо его перетерпеть и всегда играть на победу.СпортФутбол Башкортостан
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