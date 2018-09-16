В США на продажу выставили город Тумсборо за $1,7 млн

В США на продажу выставлен практически целиком город Тумсборо (штат Джорджия).

Согласно информации продавца, размещенной на сайте craigslist.org, стоимость города составляет $1,7 млн. Это примерно соответствует стоимости квартиры в престижном районе Нью-Йорка или некоторых других крупных городах США.

Город продается вместе с рестораном, отелем в викторианском стиле, мельницей и оперным театром. Также в нем есть банкетный зал, амбар для хранения хлопка, парикмахерская с «антикварными креслами» и «неразработанные залежи бокситов».

Продавцы надеются, что город будет использован как туристическая достопримечательность, место для проведения музыкальных фестивалей или съемок кинофильмов.



Город Тумсборо был основан во второй половине XIX века и строился вокруг железнодорожного депо. Его общая площадь составляет 4,9 кв. км, а население — около 700 человек.

