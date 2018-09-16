Беспилотник США провел разведку над Черноморским побережьем России

Стратегический разведывательный беспилотный аппарат ВВС США RQ-4 Global Hawk совершил полет над Черноморским побережьем России.



По данным ресурса Plane Radar, беспилотник накануне покинул авиабазу НАТО Сигонелла в Италии и в 12.19 мск приступил к мониторингу линии разграничения в Донбассе.

Затем аппарат направился в сторону Крыма и Краснодарского края. Дрон курсировал над территорией около 8 часов и в 22.19 направился на аэродром базирования.

Напомним, что в июне американский стратегический беспилотник RQ-4B Global Hawk провел 11-часовой полет у российских границ в балтийском регионе.