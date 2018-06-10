Новости общества

01:48 МСК
Новости раздела
Общество

Американский беспилотник совершил 11-часовую разведку у границ России

00:55, 10.06.2018
Американский беспилотник совершил 11-часовую разведку у границ России
Фото: ru.wikipedia.org

Американский стратегический дальний беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk провел 11-часовой полет у российских границ в балтийском регионе.

По данным западных миниторинговых ресурсов, он вылетел с базы Сигонелла на Сицилии и курсировал вблизи Калининградской, Ленинградской и Псковской областей. Большую часть времени он находился в воздушном пространстве Литвы, сообщают «Известия».

Подобный полет беспилотник американской разведки совершил и в прошлом году. Однако тогда он в течение дня курсировал вблизи российских границ в районе Финского залива в воздушном пространстве Эстонии.

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем