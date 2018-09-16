Жертвами тайфуна «Мангхут» на Филиппинах стали 28 человек

Жертвами тайфуна «Мангхут» на Филиппинах стали как минимум 28 человек.



Большая часть людей погибла при оползнях в горных регионах на севере страны, уточняет агентство Associated Press.



В настоящее время тайфун направляется к густонаселенным южным провинциям Китая и Гонконгу.

Из-за разгула стихии отменены почти 150 рейсов, из них треть — международные. Кроме того, Китай и Филиппины отложили визит главы МИД КНР Ван И, который должен был состояться 16 сентября.



В метеорологическом центре Китая предполагают, что «Мангхут» обрушится на побережье провинции Гуандун во второй половине дня.



Напомним, что в конце 2017 года из-за тропического шторма на Филиппинах, который вызвал наводнения и оползни, погибли свыше 200 человек.