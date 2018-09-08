Трамп пригрозил новыми пошлинами на китайские товары на $267 млрд
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести дополнительные пошлины на китайские товары на $267 млрд.
«В некотором смысле все зависит от Китая. И мне неприятно говорить это, но, если я захочу, мы без предупреждения введем пошлины еще на $267 млрд. Это меняет ситуацию» — цитирует Bloomberg.
Он также рассказал, что американские власти заканчивают подготовку к введению ранее объявленных пошлин на китайские товары стоимостью $200 млрд.
Ранее сообщалось, что США могут ввести пошлины в размере 25% на импорт китайских товаров и услуг на сумму $200 млрд.ОбществоВласть
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