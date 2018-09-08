Трамп пригрозил новыми пошлинами на китайские товары на $267 млрд

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести дополнительные пошлины на китайские товары на $267 млрд.

«В некотором смысле все зависит от Китая. И мне неприятно говорить это, но, если я захочу, мы без предупреждения введем пошлины еще на $267 млрд. Это меняет ситуацию» — цитирует Bloomberg.



Он также рассказал, что американские власти заканчивают подготовку к введению ранее объявленных пошлин на китайские товары стоимостью $200 млрд.

Ранее сообщалось, что США могут ввести пошлины в размере 25% на импорт китайских товаров и услуг на сумму $200 млрд.