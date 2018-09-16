Арбитр матча «Уфа» — ЦСКА Сергей Лапочкин должен получить «двойку»

Арбитр Сергей Лапочкин допустил серьезную ошибку на 71-й минуте матча 7-го тура чемпионата России «Уфа» – ЦСКА, не назначив 11-метровый удар в ворота хозяев поля, сообщает «Спорт-Экспресс».

В непростом для оценки эпизоде судья не заметил, что на Жамалетдинове был совершен фол в штрафной площади уфимцев – соперник наступил ему на ногу.

По данным «СЭ», за такую ошибку инспектор Юрий Чеботарев снизит Лапочкину оценку. Рефери получит «неуд» – видимо, 7,9 балла – и пропустит один или два тура.

Стоит отметить, что на 61-й минуте арбитр принял верное решение, не назначив пенальти в ворота ЦСКА, когда на газоне оказался нападающий хозяев Сысуев.

Напомним, «Уфа» потерпела очередное поражение, второе со счетом 0:3, проиграв домашний матч ЦСКА.