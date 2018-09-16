В США число жертв урагана «Флоренс» увеличилось до 11

В США число погибших в результате последствий урагана «Флоренс» возросло до 11.

Как сообщает Fox News со ссылкой на данные властей, в штате Южная Каролина погиб один человек, еще 10 стали жертвами стихии в Северной Каролине.

Ранее сообщалось о пяти погибших из-за урагана «Флоренс».

Напомним, что 14 сентября ураган достиг восточного побережья США. В штатах Северная Каролина, Южная Каролина и Вирджиния ввели режим ЧП. Национальный ураганный центр США прогнозирует, что «Флоренс» может затронуть территорию с населением около 10 млн человек.