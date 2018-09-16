Боевики готовят в Сирии новую провокацию — ЦПВС
Жители сирийской провинции Идлиб рассказали Центру по примирению враждующих сторон в САР о новой провокации боевиков с использованием отравляющих веществ.
По словам руководителя ЦПВС генерала-лейтенанта Владимира Савченко, в населённый пункт Басанкуль в Идлибе боевиками доставлены несколько ёмкостей с хлором.
Ранее уже сообщалось, что в Сирии могут применить реальное химоружие.Происшествия
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