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Боевики готовят в Сирии новую провокацию — ЦПВС

00:30, 16.09.2018
Боевики готовят в Сирии новую провокацию — ЦПВС
Фото: commons.wikimedia.org / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist Apprentice Joshua Nuzzo

Жители сирийской провинции Идлиб рассказали Центру по примирению враждующих сторон в САР о новой провокации боевиков с использованием отравляющих веществ.

По словам руководителя ЦПВС генерала-лейтенанта Владимира Савченко, в населённый пункт Басанкуль в Идлибе боевиками доставлены несколько ёмкостей с хлором.

Ранее уже сообщалось, что в Сирии могут применить реальное химоружие.

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