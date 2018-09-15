В Минздраве назвали три принципа долголетия

Главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачёва назвала три главных принципа долголетия

По её словам, первым принципом является достаточная физическая активность.

«Что бы вы ни делали, самый главный фактор сохранения мышечной массы и мышечной силы, а значит, и молодости — это физическая активность», — сказала Ткачёва.

Двумя другими принципами являются сбалансированное питание и социальная активность, пишет RT.

Она также призвала отказаться от вредных привычек и контролировать уровень артериального давления и холестерина.