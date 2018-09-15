«Лада» потерпела первое поражение в сезоне, уступив дома «Челмету»
«Лада» потерпела первое поражение в сезоне Высшей хоккейной лиги. В домашних стенах тольяттинцы уступили челябинскому «Челмету» — 0:1, сообщает пресс-служба волжан.
Гости открыли счет в самом начале матча — отличился Александр Подкорытов. «Автозаводцы» так и не смогли отыграться за весь поединок. Отметим, что на последней минуте гости дважды исполняли буллиты, но Александр Скрынник оба раза выручил хозяев.
Главный тренер «Челмета» Алексей Тертышный дал комментарий после матча:
— Очень много сегодня оборонялись, но ребята молодцы — выстояли. Отдельное спасибо нашему вратарю Владиславу Сухачеву. Добились долгожданной победы. Были где-то рядом, но упускали преимущество. Поздравляю ребят с хорошей игрой и победой.
Главный тренер «Лады» Анатолий Емелин дал свою оценку:
— Поздравляю «Челмет» с победой. Не хватило движения. Играли по большей части в углах площадки.СпортХоккей
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