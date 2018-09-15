Певица Монеточка выиграла мультиварку на «Поле чудес»

Певица Елизавета Гырдымова, известная как Монеточка, приняла участие в передаче «Поле чудес» на Первом канале. Выпуск вышел в эфир 14 сентября.

Монеточка была во второй тройке игроков. Им предложили продолжить фразу: «Бреем, стрижем бобриком-ежом, из лысых делаем плешивых, лечим…».

Певица первой угадала слово «паршивый» и получила мультиварку. Она вышла в финал, но там ей не удалось победить.

Монеточка подарила ведущему Леониду Якубовичу две куклы, похожие на них, и исполнила песню «Нет монет».

«Я рада, что попала на телевидение, смогла передать привет своей бабушке и тому, что мне подарили мультиварку», — сказала она после шоу.



20-летняя Монеточка известна как автор и исполнитель песен, в которых рассказывает о жизни молодого поколения России.



Министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов, комментируя песни Монеточки, рассказал, что не стал бы в свободное время слушать их.

