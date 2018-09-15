Молодежный состав «Уфы» разгромно проиграл дома соперникам из ЦСКА

Обновленный состав «Уфы-молодежной» (игроки 2001—2002 г.р.) под руководством Макича Микаеляна в матче 7-го тура Первенства России среди молодежных команд РПЛ встретился со сверстниками из ПФК ЦСКА. Встреча состоялась на уфимском стадионе «Нефтяник» и завершилась крупной победой гостей — 7:0.

В составе гостей отличились: Янов, 21 (0:1); Пухов, 28 (0:2); Тикнизян, 35 (0:3); Жиронкин, 42 (0:4); Янов, 45 (0:5); Олейников, 55 (0:6); Пухов, 58 (0:7).

«Молодежка» ЦСКА уверенно возглавляет турнирную таблицу, уфимцы замыкают ее с нулем очков в семи матчах.



Основные составы сыграют 15 сентября в 16.30 мск.

