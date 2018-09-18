Клуб инвесторов Татарстана провел очередную встречу

Фото: Олег Тихонов

Очередная встреча Клуба инвесторов Татарстана состоялась в казанском ресторане «Хлеб и вино». Участниками ежегодного мероприятия стали представители более 30 крупных компаний, инвестировавших в республику и разместивших свое производство на территории Татарстана. Бизнесмены обсудили вызовы, которые сегодня стоят перед экономикой, обменялись идеями, поделились опытом.

Так, большинство участников Клуба уверены, что 2019 год, несмотря на экономические сложности, откроет перед бизнесом новые возможности.

— Предпосылок для того, чтобы курс доллара падал, нет. Но, несмотря на это, бизнесу нужно будет уметь лавировать, решать задачи в моменте. Любые сложности раскрывают новые возможности, наша задача — искать дальнейшие пути развития, — сказал «Реальному времени» генеральный директор ГК «Миррико» Игорь Малыхин.

— Думаю, 2019 год простым не будет. Но давать негативные и скептические прогнозы не буду, потому что сложные времена открывают новые возможности, повышают значимость оперативных решений, позволяют усилить позиции в бизнесе. В этом смысле нужно брать пример с китайских партнеров, — считает генеральный директор АО «Химград» Айрат Гиззатуллин.

— Производителям в 2019 году будет, скорее всего, сложнее. Но мы работаем без конкуренции, так что надеемся, что все будет хорошо, — спрогнозировал генеральный директор компании «Кора» Фарит Хабиев.

Клуб инвесторов является совещательным органом при Агентстве инвестиционного развития Республики Татарстан. Деятельность Клуба способствует взаимодействию бизнеса и власти, налаживанию обратной связи с инвесторами, участию компаний в формировании инвестиционного климата Республики Татарстан, интеграции и партнерству компаний между собой, а также формированию комфортных условий для ведения бизнеса.

Предпосылкой к созданию Клуба стала организованная Агентством инвестиционного развития Республики Татарстан 19 декабря 2013 года встреча с руководством иностранных компаний, работающих в регионе. В рамках встречи обсуждались проблемы, с которыми сталкиваются инвесторы в республике. По итогам обсуждений принято решение о необходимости создания Совета внешних инвесторов при Агентстве инвестиционного развития Республики Татарстан «Клуб инвесторов Республики Татарстан», заседания которого будут проходить на регулярной основе.

Первое заседание Клуба инвесторов РТ состоялось 6 марта 2014 года в рамках II Международного зимнего форума Invest in Tatarstan. На одной из лекций Клуба 2015 года выступил профессор экономики Гарвардского университета Кеннет Рогофф. В 2016 году перед участниками Клуба инвесторов Республики Татарстан выступил бизнес-тренер с мировым именем Брайан Трейси. Заседание Клуба проходит на ежегодной основе.

— Мы провели встречу Клуба инвесторов Татарстана в неформальной обстановке с 30 крупными инвесторами республики. Встречи подобного рода важны для полезного нетворкинга и оперативного решения рабочих вопросов, учитывая то, что повестку дня инвесторы формируют сами. В преддверии Нового года мы проведем очередное заседание Клуба инвесторов с участием руководства Республики Татарстан, — дала комментарий руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.



— Инвесторы — люди энергичные, предприимчивые. У них есть ресурсы, куча энергии, накоплен опыт. «Миррико» — достаточно привлекательна как компания, к нам обращается много бизнесменов. Если мне интересен какой-то проект, я в него инвестирую. Но наши интересы — в плоскости нефтянки или смежных областей. Отраслевой круг достаточно широкий, — отметил Игорь Малыхин.