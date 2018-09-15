Студия Лебедева разработала таблицу Менделеева, которая «подходит всем»

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Студия Артемия Лебедева создала универсальную таблицу Менделеева с переменным составом, которая отображает только необходимые данные.



«То, что нужно химику, школьника только напугает. И наоборот, простая таблица едва ли будет полезна профессионалу. Получается, что большинство периодических таблиц сегодня — это компромисс», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что для таблицы собрана база параметров, которые пользователь включает или выключает при необходимости. Доступно более 30 признаков — электронные и ядерные характеристики, физические свойства, информация о природных соединениях, открытии и обозначении элементов.

Напомним, международным стандартом с 1989 года считается таблица с восемнадцатью группами.

Ранее Артемий Лебедев обвинил создателей логотипа «Живой Уфы» в плагиате.