Студия Лебедева разработала таблицу Менделеева, которая «подходит всем»
Студия Артемия Лебедева создала универсальную таблицу Менделеева с переменным составом, которая отображает только необходимые данные.
«То, что нужно химику, школьника только напугает. И наоборот, простая таблица едва ли будет полезна профессионалу. Получается, что большинство периодических таблиц сегодня — это компромисс», — говорится в сообщении компании.
Отмечается, что для таблицы собрана база параметров, которые пользователь включает или выключает при необходимости. Доступно более 30 признаков — электронные и ядерные характеристики, физические свойства, информация о природных соединениях, открытии и обозначении элементов.
Напомним, международным стандартом с 1989 года считается таблица с восемнадцатью группами.
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