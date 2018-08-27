В России наблюдается рост ксенофобии

За последний год в России резко выросло число выступающих против проживания в стране представителей других национальностей. Это следует из опроса «Левада-центра».

Так, 32% респондентов назвали «нежелательным» этносом цыган, что на 15% больше, чем в прошлом году. Еще 31% участников опроса назвали «нежелательными» китайцев (+16%), а 26% — вьетнамцев (+14%).

Число россиян, поддерживающих идею «Россия для русских», выросло с 10% до 19%, а количество респондентов, которые считают, что власти должны сдерживать приток мигрантов, — с 58% до 67%.