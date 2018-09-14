Британия планирует добиться ужесточения санкций против России

Великобритания намерена добиваться дальнейшего ужесточения санкционного режима в отношении России.



«Мы также будем добиваться нового санкционного режима для тех, кто несет ответственность за кибератаки, серьезное нарушение прав человека, а также будем добиваться ужесточения существующих санкций ЕС против России», — передает РИА «Новости» со ссылкой на замглавы британского МИД Алана Данкана.

По его словам, закон все санкционное давление Лондона на Россию в настоящее время оказывается через ЕС. При этом принятый весной 2018 года закон «О санкциях», позволяющий Британии вводить санкции в отношении тех, кто нарушает права человека, пока еще не применяется.

Ранее в Госдепе США анонсировали введение «жестких санкций» из-за дела Скрипалей.

