Данис Зарипов: «Мы до последнего верили, что сможем вытащить матч»

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов поделился впечатлениями от матча с «Салаватом Юлаевым» (5:4б).

«Что происходило в раздевалке после второго периода? Ничего удивительного не было. Обычные картинки, схемы, тактика. Все банально. Тут больше всего зависело от ребят, от команды, от того, как мы будем выкладываться, с каким напором будем лезть на ворота.

Это хоккей, здесь любая ошибка может изменить ход матча. Что сегодня и произошло. Мы до последнего верили, что сможем вытащить матч. Ребята все молодцы, не опускали носы. Как вы видели, мы забили один гол, второй гол. Ничья, овертайм, буллиты. Лотерея, но все равно, два очка», — цитирует Зарипова корреспондент «Реального времени».

Напомним, сегодня состоялось первое в сезоне «Зеленое дерби». Победу по буллитам одержал «Ак Барс» — 5:4б.