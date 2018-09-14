Работники РАН в Татарстане и Нижнем Новгороде попросили зарплату как в Москве

Профсоюз Российской академии наук (РАН) начал кампанию за повышение зарплат ученых в регионах — первыми на улицы вышли научные работники в Нижнем Новгороде и Томске. Поддержать протестующих в Нижний Новгород приехали коллеги из Татарстана.



«Разница в пять-шесть раз. С точки зрения всего научного сообщества это недопустимо. Многие научные сотрудники делятся своими денежными средствами с коллегами, понимая дискомфорт в общении», — передает «Коммерсантъ» со ссылкой на председателя профсоюзной организации Института прикладной физики РАН Вячеслава Кулешова.

Отмечается, что центр в Казани пережил реорганизацию и смену руководства и потребовались дополнительные средства, которые могли пойти на научные исследования, отметила председатель территориального профсоюзного объединения Казанского научного центра РАН Людмила Шарапова.

При этом административными вопросами занимался, в том числе, вспомогательный персонал центра, зарплата которого, по словам Шараповой, с учетом повышения на 4 процента с 2018 года составляет 9—11 тыс. рублей.