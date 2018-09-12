Москалькова предложила закрепить в законодательстве понятие пыток

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила закрепить в российском законодательстве понятие пыток.

«Я думаю, что запрос общества о закреплении понятия пыток в российском законодательстве имеет право на существование, изучение и возможное включение в законодательство», — сказала она.

По ее словам, расследование информации о пытках заключенных в колониях началось только после того, как видеоролики, на которых запечатлены пытки в ярославской колонии, были опубликованы в СМИ.

«Это очень важная точка отсчета, когда власть стала реагировать и на обращения уполномоченного, и на позицию общественности. Почему мы говорим, что сегодня ситуация изменилась, потому что год назад уполномоченный по правам человека в Ярославской области обратился с подробным описанием нетерпимой ситуации в ИК-1 в прокуратуру», — цитирует Москалькову ТАСС.

Тема пыток стала распространенной после видео с пытками Евгения Макарова в ярославской ИК. В результате 17 сотрудников колонии были уволены, еще шесть задержаны. Позднее замглавы ФСИН извинился перед Макаровым и его родными. Кроме того, СК возбудил дело против следователя, который изучал видео о пытках и не нашел нарушений в действиях сотрудников ФСИН. Правозащитники предложили выплатить Макарову 10 млн рублей за причиненный вред.