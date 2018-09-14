Итальянку, выступающую в UFC, отстранили от боев до 2044 года

Национальное антидопинговое агентство Италии продлило дисквалификацию бойца UFC — 32-летней Мары Бореллы еще на 15 лет. Итоговый срок отстранения составит 30 лет.

По сообщению MMA Today, итальянка была признана виновной в распространении запрещенных препаратов. Она вместе с другом-регбистом Филиппо Мазерати, а также с еще 33 людьми реализовывали марихуану и кокаин в ночных клубах, барах, на спортивных площадках, на матчах по регби и футболу.

Расследование началось еще в 2012 году, и в 2014-м Борелла получила дисквалификацию сроком на 15 лет. Через четыре года, в 2018 году, она была обвинена Итальянским антидопинговым агентством в двух других нарушениях, за что была отстранена еще на 15 лет.