Четыре депутата по одномандатным округам из ПФО попали в Госдуму
ЦИК РФ утвердил результаты довыборов депутатов Госдумы седьмого созыва по одномандатным округам.
Согласно данным ведомства, четыре депутата из ПФО победили по итогам выборов. Среди них — Дмитрий Сватковский (Нижегородская область — Нижегородский избирательный округ), Александр Хинштейн (Самарский одномандатный избирательный округ), Ольга Алимова (Саратовский одномандатный избирательный округ) и Евгений Примаков (Саратовская область — Балашовский одномандатный избирательный округ).
Напомним, довыборы депутатов Госдумы прошли 9 сентября в семи округах шести регионов. В Татарстане большинство мандатов получила «Единая Россия».ОбществоВласть
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