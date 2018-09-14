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Четыре депутата по одномандатным округам из ПФО попали в Госдуму

15:23, 14.09.2018
Четыре депутата по одномандатным округам из ПФО попали в Госдуму
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

ЦИК РФ утвердил результаты довыборов депутатов Госдумы седьмого созыва по одномандатным округам.

Согласно данным ведомства, четыре депутата из ПФО победили по итогам выборов. Среди них — Дмитрий Сватковский (Нижегородская область — Нижегородский избирательный округ), Александр Хинштейн (Самарский одномандатный избирательный округ), Ольга Алимова (Саратовский одномандатный избирательный округ) и Евгений Примаков (Саратовская область — Балашовский одномандатный избирательный округ).

Напомним, довыборы депутатов Госдумы прошли 9 сентября в семи округах шести регионов. В Татарстане большинство мандатов получила «Единая Россия».

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