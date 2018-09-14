Управляющий казанского «Садко» выставил на торги суда для нефтепродуктов за 42,5 млн рублей

Конкурсный управляющий обанкротившегося ООО «Садко» из Казани выставил на торги пять судов для нефтепродуктов общей стоимость 42,5 млн рублей. Об этом сказано в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Среди продаваемых судов есть самоходное наливное судно, танкер-бункеровщик, наливной теплоход, танкер для перевозки нефтепродуктов и нефтеналивной бункеровщик. Самым дорогим является нефтеналивной бункеровщик «Садко» стоимостью 9,2 млн рублей, следует из сообщения.

Указанное имущество является предметом залога ООО «Аракчинский гипс» и ООО «Алтынбанк».

Ранее шесть судов ООО «Садко» выставлялись на продажу за 126,7 млн рублей.

Также «Садко» судился с Аксайской судоходной бункерной компанией за три танкера и одну баржу, сданные последней в аренду. Тогда Арбитражный суд РТ обязал компанию из Аксая вернуть 56 млн рублей.