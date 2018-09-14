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Управляющий казанского «Садко» выставил на торги суда для нефтепродуктов за 42,5 млн рублей

14:12, 14.09.2018
Управляющий казанского «Садко» выставил на торги суда для нефтепродуктов за 42,5 млн рублей
Фото: pixabay.com

Конкурсный управляющий обанкротившегося ООО «Садко» из Казани выставил на торги пять судов для нефтепродуктов общей стоимость 42,5 млн рублей. Об этом сказано в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Среди продаваемых судов есть самоходное наливное судно, танкер-бункеровщик, наливной теплоход, танкер для перевозки нефтепродуктов и нефтеналивной бункеровщик. Самым дорогим является нефтеналивной бункеровщик «Садко» стоимостью 9,2 млн рублей, следует из сообщения.

Указанное имущество является предметом залога ООО «Аракчинский гипс» и ООО «Алтынбанк».

Ранее шесть судов ООО «Садко» выставлялись на продажу за 126,7 млн рублей.

Также «Садко» судился с Аксайской судоходной бункерной компанией за три танкера и одну баржу, сданные последней в аренду. Тогда Арбитражный суд РТ обязал компанию из Аксая вернуть 56 млн рублей.

БизнесТранспорт Татарстан
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