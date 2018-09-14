Инаугурация губернатора Нижегородской области состоится 26 сентября

Избранный губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вступит в должность в конце сентября.

«Церемония вступления Глеба Никитина в должность губернатора Нижегородской области запланирована на 26 сентября, в 14.00», — цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы губернатора.

Место, где будет проходить инаугурация, не уточняется.

Напомним, что ранее Глеб Никитин победил на выборах губернатора Нижегородской области. За него проголосовали 696,8 тыс. человек, или 67,87% избирателей.

Напомним, что Никитин 26 сентября сменил на посту губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева, который ушел в отставку по собственному желанию.

