Инаугурация губернатора Нижегородской области состоится 26 сентября
Избранный губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вступит в должность в конце сентября.
«Церемония вступления Глеба Никитина в должность губернатора Нижегородской области запланирована на 26 сентября, в 14.00», — цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы губернатора.
Место, где будет проходить инаугурация, не уточняется.
Напомним, что ранее Глеб Никитин победил на выборах губернатора Нижегородской области. За него проголосовали 696,8 тыс. человек, или 67,87% избирателей.
Напомним, что Никитин 26 сентября сменил на посту губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева, который ушел в отставку по собственному желанию.
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