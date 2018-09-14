В Казани после ремонта открыли отдел полиции «Савиново»

Фото: 16.мвд.рф

В Казани состоялось открытие отдела полиции Савиново после ремонта.

«Капитального ремонта в данном административном здании не было с момента постройки — с 1974 года, уверен, что вам будет очень приятно работать в обновленных помещениях. Сегодня отдел полиции «Савиново» входит в число лучших в Казани. Можете и будете работать еще лучше», — обратился к личному составу министр внутренних дел по РТ генерал-лейтенант полиции Артем Хохорин.

По его словам, ОП «Савиново» является восьмым отделом полиции, здание для которого было построено или отремонтировано с участием казанских властей.

Ранее казанский отдел полиции «Московский» переехал в здание райсуда.