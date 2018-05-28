В Казани здание райсуда занял отдел полиции «Московский»

Новоселье по новому адресу отпраздновал сегодня казанский отдел полиции «Московский». Теперь он располагается не на улице Восстания, а по адресу: улица Сабан, 7.

Ранее в этом здании работали судьи по уголовным делам Московского районного суда Казани, однако еще в прошлом году они переехали в судейский дворец на улице Правосудия, освобожденный после открытия нового здания Федерального арбитражного суда Поволжского округа.

Сегодня в торжественном открытии приняли участие глава МВД по РТ, мэр Казани и уполномоченный по правам человека в республике.

В МВД отмечают, что в зоне работы отдела «Московский» проживают 75 тысяч человек.

Напомним, ранее новые стены и крышу обрел бывший отдел полиции «Дальний».