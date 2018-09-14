Нижнекамская больница возглавила рейтинг по количеству жалоб в Татарстане

В 2017 году в территориальное отделение Фонда обязательного медицинского страхования поступило без малого 1 800 жалоб, из которых 1 432 эксперты признали обоснованными.

Лидером рейтинга среди больниц Татарстана по количеству жалоб стала Нижнекамская ЦРБ. Из 94 полученных претензий обоснованными признаны 79. Вслед за нижекамской — Бугульминская — 53 жалобы, из них 49 обоснованных. Тройку лидеров антирейтинга замыкает Челнинская больница №5 — 60 (43 обоснованных).

Большинство жалоб связаны с взиманием денег с пациентов. При этом в больницах заявляют, что пациенты виноваты в этом сами — сначала соглашаются на услуги, а потом пишут жалобы.

Кроме того, много жалоб на отсутствие талонов к узким специалистам.

Подробнее — в материале «Реального времени».