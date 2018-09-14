ФАС нашла нарушения в закупке МВД — полицейские пытались закупить компьютеры с иностранным ПО

Федеральная антимонопольная служба РФ выявила нарушение в закупке МВД на 1 млрд рублей.

Органы хотели закупить 30 тысяч компьютеров с иностранным ПО — на Microsoft Windows 7. Объяснить почему они не захотели закупить российские аналоги полицейские не смогли.

Они должны, по данным технического задания, до конца года быть поставлены в региональные отделения ведомства от Москвы до Камчатки, сообщает BBC.

Ранее ФАС оштрафовала производителя техники HP на 2,5 млн рублей.