ФАС нашла нарушения в закупке МВД — полицейские пытались закупить компьютеры с иностранным ПО
Федеральная антимонопольная служба РФ выявила нарушение в закупке МВД на 1 млрд рублей.
Органы хотели закупить 30 тысяч компьютеров с иностранным ПО — на Microsoft Windows 7. Объяснить почему они не захотели закупить российские аналоги полицейские не смогли.
Они должны, по данным технического задания, до конца года быть поставлены в региональные отделения ведомства от Москвы до Камчатки, сообщает BBC.
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